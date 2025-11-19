Линейка Sber серии 7000 стала первыми телевизорами компании с голосовым управлением без пульта и полной интеграцией ИИ-помощника ГигаЧат. Модели показали на AI Journey. Они поддерживают поиск контента через диалог, предлагают рекомендации и позволяют сразу начать просмотр. Разработкой занимается партнёр SberDevices.

Новые телевизоры Sber серии 7000 используют технологию Farfield и четыре микрофона, которые распознают команды на расстоянии до пяти метров, включая шёпот. Телевизор принимает команды без активации фразой «Салют»: изменить громкость или остановить фильм можно одним словом. В спящем режиме устройство работает как колонка и управляет умным домом, а режим приватности позволяет отключить голосовое управление.

Телевизоры работают на Салют ТВ, полностью интегрированной с ГигаЧат. Ассистент ведёт диалог, удерживает контекст, отвечает на вопросы о фильмах, актёрах, режиссёрах и сразу включает выбранный контент в нужном кинотеатре. Он анализирует изображение на экране и во время просмотра подсказывает, что идёт на канале или что будет дальше. По описанию сюжета ГигаЧат находит нужный фильм, а также формирует подборки по жанру, настроению или рейтингу.

В серии используется QLED-матрица. Функция МЕМС повышает плавность динамичных сцен, а AI Picture Quality улучшает цвет, контрастность и детализацию. Технологии работают вместе, повышая комфорт просмотра.

Старший вице-президент и руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что компания первой в России полностью перевела под управление искусственного интеллекта устройства умного дома, колонки и теперь телевизоры. Он подчеркнул, что направление ТВ остаётся ключевым: с апреля 2023 года продано более 1 млн телевизоров Sber, а продажи 2025 года выросли на 22% к 2024-му.





Линейка Sber серии 7000 выходит в диагоналях от 43 до 65 дюймов. Стоимость начинается от 27 990 рублей. Модели 43 и 55 дюймов уже доступны в официальном интернет-магазине SberDevices, на маркетплейсах и в рознице партнёров.