Компания Сбер не прекращает интеграцию «СберКота» в свои разработки для молодой аудитории. Теперь этот ИИ-ассистент интегрирован не только в детское банковское приложение СберKids, но и во все умные колонки Sber, функционирующие на базе GigaChat.

«СберКот» успел хорошо зарекомендовать себя в работе с детьми — как друг, с которым можно поговорить на разные темы, так и советчик по финансовым вопросам», — рассказали в Сбербанке.

В новой своей функции, как детский персонаж в колонках, он стимулирует интерес к познанию, предоставляет советы, запускает музыкальные произведения и активно поддерживает диалог с пользователями. Кроме того, он строит общение с детьми на понятном им языке, тщательно выбирая слова и выражения.