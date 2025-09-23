Сбер представил первое российское умное кольцо. Устройство весом 5 граммов отслеживает жизненно важные показатели организма, анализирует данные с помощью ИИ и даёт рекомендации по здоровью. Продажи стартовали 24 сентября по цене 24 990 рублей.

Конструкция и автономность

Корпус кольца выполнен из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть изготовлена из гипоаллергенного полимера. Устройство работает без подзарядки до 7 дней. В продаже доступны восемь размеров и два цвета — «чёрный хром» и «серый хром».

Датчики и метрики

Кольцо отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, физическую активность, фазы сна и пробуждение. Алгоритмы преобразуют данные в комплексные метрики: длительность и качество сна, уровень стресса и так называемый «ресурс организма» — совокупный показатель состояния.

Высокая точность достигается благодаря плотному прилеганию кольца к пальцу, где сосуды расположены близко к коже.





Роль искусственного интеллекта

Все данные отображаются в приложении, где подключён персональный консультант на базе GigaChat. Нейросеть, обученная на медицинских данных при участии врачей, анализирует показатели пользователя и формирует индивидуальные рекомендации по сну, управлению стрессом и физическим нагрузкам.

В 2024 году GigaChat успешно сдал экзамен по специальности «Лечебное дело» и получил аккредитацию ещё по семи направлениям, включая кардиологию.





При отклонениях от нормы приложение уведомляет владельца и предлагает обратиться к врачу через сервис СберЗдоровье.

Медицинские исследования и разработка

Сбер подтверждает эффективность кольца сотнями часов тестов, включая полисомнографические исследования. Использовались специально разработанные нейросетевые алгоритмы.

Над проектом работала команда SberDevices совместно с Центром индустрии здоровья Сбербанка и медицинскими специалистами. В разработке участвовали эксперты ННГУ им. Лобачевского, клинической больницы №1 Управления делами Президента РФ, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, компании СберЗдоровье и клиники «Медси».

Старт продаж и цена

Продажи для всех открываются 24 сентября на сайте SberDevices и в партнёрских торговых точках. Стоимость устройства — 24 990 рублей. 23 сентября кольцо могли купить те, кто заранее подписался на уведомления о запуске. В числе первых получили доступ клиенты Sber Private Banking и СберПервого.