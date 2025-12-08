Сбербанк разместил в Apple App Store новое приложение «Финансы Онлайн». Оно доступно для загрузки и включает стандартные банковские функции. Скачать приложение можно по этой ссылке.

Приложение появилось в магазине Apple под новым именем и сохраняет привычный набор возможностей: просмотр счетов, переводы, операции с картами и другие сервисы дистанционного обслуживания. На момент публикации приложение находилось в открытом доступе.

Сбер не объявлял о запуске заранее. Пользователи обнаружили приложение самостоятельно, после чего банк подтвердил, что «Финансы Онлайн» предназначено для работы на устройствах iOS. Ссылку на установку компания разместила на официальных ресурсах.

В апреле 2022 года основное приложение Сбера было удалено из App Store. Новый выпуск позволяет клиентам банка вновь пользоваться мобильным сервисом на iPhone и iPad. Сроки дальнейшей модерации или возможные изменения статуса приложения в магазине не уточняются.