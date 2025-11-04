Apple переработала веб-интерфейс своего App Store, сделав его более удобным для пользователей, которые просматривают магазин не на устройствах Apple.

Ранее пользователи могли видеть отдельные страницы приложений в интернете, но не имели возможности просматривать сам магазин. На MacBook переход на страницу приложения в магазине iOS в браузере приводил к запуску собственного App Store. Но на устройствах сторонних производителей это приводило к тупиковой ситуации.

Новый интерфейс позволяет пользователям просматривать приложения по категориям и платформам. Предусмотрены отдельные разделы для приложений на iPhone, iPad, Watch и других устройствах. Пока что пользователи не могут скачивать приложения из интернета, но эта функция, возможно, будет добавлена позже.

Конечно, среди пользователей, которые пытаются узнать больше о приложениях iOS, например, с устройств Microsoft, таких немного. Скорее всего, это будет интересно разработчикам приложений или исследователям, работающим с продуктами как в экосистемах iOS, так и Google.

Этот редизайн также символизирует постоянное стремление Apple позиционировать себя как более открытую экосистему. Годами правительства стран по всему миру жаловались на Apple, обвиняя компанию в монопольных действиях, препятствующих конкуренции. Любой шаг Apple, направленный на то, чтобы сделать свои продукты более доступными за пределами собственной экосистемы, связан с этим продолжением судебных разбирательств.



