Сбер провел обновление своей ИИ-модели Kandinsky Image, предназначенной для создания изображений. Помимо прочих улучшений, в обновленной версии нейросети появилась функция, представляющая особый интерес для русскоязычных пользователей.

Теперь Kandinsky Image способна интегрировать в сгенерированные изображения текстовые элементы не только на английском, но и на русском языке. Для достижения этой цели ИИ был дополнительно обучен на обширном наборе данных, состоящем из 10 миллионов изображений, содержащих текст (как печатные, так и рукописные символы в разнообразных стилях). Данный набор данных прошел предварительный отбор и проверку со стороны дизайнеров и художников.

Согласно первым откликам в средствах массовой информации, новая функция пока не функционирует безупречно. Иногда нейросеть допускает орфографические ошибки, например, путает мягкий и твердый знаки.

Пользователи могут протестировать новую возможность Kandinsky Image в Telegram-ботах Kandinsky и GigaChat, а также через веб-версию GigaChat.