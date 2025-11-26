Для Сирьяка Лефора идея создания MyHair AI появилась два года назад. Француз по происхождению, он находился в нью-йоркской парикмахерской, когда мастер, делая обычную стрижку, неожиданно сказал ему: «Ты начинаешь терять волосы». Лефору тогда было 32 года.

«Он не сказал этого моему другу, который сидел рядом, — вспоминает Лефор. — В голове у меня не было мысли, что я лысею, и до сих пор её нет. Но когда кто-то говорит тебе, что ты теряешь волосы, ты купишь всё, что он предложит».

Лефор купил рекомендованный шампунь и вышел из салона с осознанием, что мужчине можно продать что угодно, просто сказав ему, что у него начинается облысение. «Проблема выпадения волос очень эмоциональна — и для мужчин, и для женщин», — отмечает он.

После этого случая он углубился в тему и обнаружил, насколько запутан рынок борьбы с выпадением волос: много противоречивой информации, клиники с сомнительными отзывами. Позже он посетил трихолога, который подтвердил, что никакого облысения у него нет.

Так появилась идея создать продукт, который с помощью ИИ сможет помогать людям диагностировать выпадение волос.





Лефор — серийный предприниматель. Он уже основал и продал одну компанию, а также управляет двумя другими совместно с Тиленом Бабником, которому 28 лет. Вдвоём они решили запустить третий проект — MyHair AI. Прототип они создали всего за несколько недель, используя так называемый «vibe coding».

Принцип работы прост: пользователь фотографирует голову и загружает эти снимки в приложение MyHair. Алгоритм анализирует изображения, оценивает плотность волос и определяет ранние признаки их выпадения.

По мере загрузки новых фото ИИ отслеживает динамику изменений, позволяя пользователю формировать персональную программу профилактики. Через платформу также можно найти специалистов, изучить проверенные отзывы клиник и избежать мошенничества.

«Наш ИИ показывает, что на самом деле происходит с вашими волосами, подбирает подходящие средства именно для вашего типа волос и объясняет научную основу каждого решения, включая возможные побочные эффекты», — говорит Лефор. Он уверен, что прозрачность и медицинская точность способны изменить рынок объемом около 50 миллиардов долларов.

На разработку концепции ушёл примерно год, ещё несколько недель — на создание прототипа через Cursor, затем последовали месяцы научной и клинической проверки, и ещё несколько недель — на создание полноценного пользовательского приложения. Запуск MyHair.AI состоялся этим летом.

Изначально разработчиков они не нанимали: весь прототип был создан в формате vibe coding. Сейчас, когда продукт вырос, кодом занимаются профессиональные инженеры, чтобы обеспечить стабильность и масштабируемость. MyHair AI стал одним из примеров того, насколько быстро сегодня можно создавать стартапы благодаря подобным подходам.

По словам Лефора, у сервиса уже более 1 000 платных подписчиков и 200 000 зарегистрированных аккаунтов. Алгоритм обработал свыше 300 000 фотографий кожи головы, а также доступен партнёрским клиникам и специалистам, чтобы ускорить диагностику их собственных пациентов. В среду компания объявила, что в совет директоров входит известный дерматолог доктор Тесс.

Среди конкурентов на рынке выделяется, например, Hims, но Лефор утверждает, что MyHair отличается тем, что использует собственную специализированную ИИ-модель, обученную на более чем 300 000 изображений волос, а не опирается на универсальные языковые модели.

Сейчас компания сосредоточена на расширении: она хочет создать платформу для записи к специалистам и наладить сотрудничество с большим количеством клиник. Лефор отмечает, что стремится развивать ИИ, который эффективно работает в реальных условиях.

«Мужчины беспокоятся о двух вещах в своём здоровье — сексуальная функция и выпадение волос», — говорит он. — «Мы решаем одну из самых волнующих повседневных проблем».