Назначение Амара Субраманьи на должность вице-президента по искусственному интеллекту станет одним из наиболее заметных кадровых решений Apple последних лет. Перед ним стоит широкий круг задач, связанных с развитием AI-технологий внутри компании.

Опыт Субраманьи и контекст перехода

После объявления о предстоящем уходе Джона Джаннандреа Apple подтвердила, что Субраманья присоединится к компании, проработав менее полугода в качестве корпоративного вице-президента по ИИ в новой структуре Microsoft AI. До этого он 16 лет трудился в Google, где прошёл путь от исследователя до вице-президента инженерного направления в 2019 году.

Он также указан среди авторов двух крупных научных работ, сопровождавших запуск моделей Gemini (декабрь 2023 года) и Imagen 3 (август 2024 года.

За последние годы Google также сталкивалась с необходимостью ускоренного развития ИИ после выхода ChatGPT, хотя именно компания разработала базовую архитектуру трансформеров. Однако в итоге Google удалось вывести на рынок модели, сопоставимые по уровню с решениями OpenAI, и интегрировать их в свои продукты. Субраманья, занимавший инженерную руководящую позицию, был вовлечён в этот процесс.

Основные вызовы в Apple

С первого дня Субраманье предстоит работать в условиях высокого внимания к AI-направлению компании. На него возложены ожидания по исправлению проблем, сформировавшихся за предыдущие годы, особенно с учётом задержек в развитии Apple Intelligence и ограниченного прогресса Siri по сравнению с конкурентами.





Ситуация осложняется сокращённым штатом и сниженной мотивацией сотрудников. Вероятно, потребуется быстрое усиление команды, чтобы компенсировать потери специалистов, которые Apple понесла в течение последнего года.

Появление нового руководителя может повысить интерес к работе в AI-подразделении Apple и помочь удержать часть сотрудников, рассматривавших альтернативные варианты карьеры. Возможный фактор — опыт Субраманьи и его связи с бывшими коллегами, что может быть полезно, если Apple продолжит использовать технологии Gemini в новой версии Siri.

Стратегические ожидания

Отдельная задача — формирование долгосрочной архитектуры развития ИИ внутри компании. Субраманья должен будет не только исправлять существующие проблемы, но и закладывать основу для будущих исследований и внедрения технологий, обеспечивая взаимосвязь между научной работой и практическими продуктами.

Ранее Джаннандреа уже пытался создать подобную модель взаимодействия, однако быстрые изменения в отрасли после появления ChatGPT усложнили эти планы. Его уход подчёркивает, что новая стратегия Apple в AI требует не только оперативных решений, но и системного подхода на годы вперёд.