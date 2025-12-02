Apple сообщила о кадровых изменениях в подразделении искусственного интеллекта: главный руководитель AI-направления Джон Джаннандреа, занимающий этот пост с 2018 года, покинет компанию весной. До ухода он будет работать в роли советника. Его место займёт Амар Субраманья — специалист по ИИ с опытом работы в Microsoft и DeepMind, проведший 16 лет в Google и возглавлявший инженерное направление Google Gemini Assistant.

По данным Apple, Субраманья обладает глубоким опытом в исследованиях машинного обучения и внедрении разработок в продукты, что имеет ключевое значение для текущих и будущих AI-инициатив компании.

Как Джаннандреа участвовал в работе Apple

Будучи старшим вице-президентом, Джаннандреа подчинялся напрямую генеральному директору Apple Тиму Куку. Его уход coincides с тем, что Apple сталкивается с критикой в отношении Apple Intelligence: ИИ-функции iPhone пока уступают решениям конкурентов вроде Pixel и Galaxy. Часть задержек связана с Siri — помощником, который должен был получить расширенные возможности вместе с запуском Apple Intelligence, но их переносили несколько раз.

Сегодня Siri может обращаться к ChatGPT для ответов на отдельные запросы, однако полноценный набор функций ожидается только в iOS 26.4.

Новые AI-возможности Siri появятся в iOS 26.4

Обновление запланировано на весну. Siri впервые сможет понимать содержимое экрана. Например, если на дисплее открыта фотография, пользователь сможет сказать: «Отправь это брату», и ассистент выполнит действие. После получения доступа к почте, сообщениям, фотографиям и календарю Siri сможет находить информацию о бронированиях, времени встреч и списке приглашённых.





Грядущие улучшения также включают управление приложениями и выполнение многошаговых действий. Пользователь, например, сможет попросить Siri вложить отредактированную фотографию в подготовленный черновик письма. Обновлённая версия будет работать на большом языковом моделе с элементами технологии Google Gemini.

Новая структура руководства AI-подразделения

Амар Субраманья станет вице-президентом по ИИ и будет подчиняться руководителю разработки ПО Крэйгу Федериги. По словам Кука, Федериги уже играет ключевую роль в AI-инициативах Apple, включая проект создания более персонализированной Siri, который должен выйти в следующем году.

В прощальной речи Кук отметил вклад Джаннандреа: