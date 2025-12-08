Пользователи Slack получили доступ к Claude Code прямо внутри рабочих чатов: теперь при упоминании Claude ассистент автоматически определит, относится ли запрос к программированию, и передаст его модулю Claude Code.

Функция запускается сегодня в бета-версии в формате исследовательского превью. При теге Claude система анализирует сообщение и, если речь идёт о задаче по коду, использует контекст переписки в Slack и репозитории, подключённые в веб-версии Claude Code. Пользователь также может явно указать, что сообщение — программная задача. Это позволяет, например, поручить Claude разобраться с обсуждаемым баг-репортом без ручной передачи данных в Claude Code.

Как работает новое расширение в Slack

Функция встроена в существующее приложение Claude для Slack, которое ранее работало как чат-бот. Отдельную установку для активации обновления не требуется, но необходимо настроить веб-версию Claude Code и указать репозитории, к которым ассистент должен иметь доступ.

Anthropic развивает интеграцию на фоне недавнего запуска модели Claude Opus 4.5. Компания заявляет, что новая версия превосходит Google Gemini 3 в задачах программирования. Однако тесты показали, что Opus 4.5 отклоняет лишь 78% запросов на создание вредоносного кода, и вопросы безопасности остаются актуальными.