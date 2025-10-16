Сбер запустил возможность оформления зарубежной eSIM прямо в приложении СберБанк Онлайн. Виртуальная сим-карта работает более чем в 100 странах и позволяет пользоваться интернетом за границей без роуминга.

Новый сервис Сбера предназначен для путешествий и командировок. Виртуальная сим-карта (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком подключается через СберБанк Онлайн и не требует визита в офис или подтверждения личности.

Зарубежная eSIM не имеет номера телефона и не поддерживает звонки и СМС, но подходит для общения в мессенджерах и соцсетях, обмена фото и видео, стриминга и раздачи интернета. Основная SIM при этом остаётся активной, однако для передачи данных нужно выбрать eSIM, чтобы избежать списаний за роуминг.

Для покупки достаточно указать страну, срок подключения и объём трафика. Если трафик закончится уже во время поездки, можно купить новую eSIM — QR-код для активации и инструкция приходят на e-mail. Проверить баланс можно через поиск по слову «eSIM» в приложении.

Сбер утверждает, что предлагает одни из самых выгодных тарифов на рынке. Например, неделя интернета в Турции обойдётся в 800 рублей — почти вдвое дешевле аналогичных предложений конкурентов.



