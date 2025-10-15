Инсайдер Digital Chat Station опубликовал первые подробности о грядущем флагмане Huawei Mate 80 Pro+. Компания пока не подтверждала существование модели, однако утечка раскрывает ключевые улучшения в экране, производительности и камерах.

Экран и камеры

По данным источника, Huawei Mate 80 Pro+ оснастят 6,88-дюймовым LTPO Tandem OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и лёгким микроподгибом краёв. Технология «тандемного» OLED с двойным слоем должна обеспечить повышенную яркость, энергоэффективность и увеличенный срок службы экрана.

Спереди ожидается одинарная селфи-камера в сочетании с 3D-датчиком ToF, предположительно в тройном вырезе. Основной блок сзади получит 50-мегапиксельный датчик LOFIC формата 1/1,28 дюйма с переменной диафрагмой и 48-мегапиксельную перископическую камеру с системой 3P+3P для съёмки на больших дистанциях и макро.

Производительность и связь

Смартфон, по слухам, будет работать на новом чипсете Kirin 9030, который обещает более высокую энергоэффективность по сравнению с Kirin 9020. Ёмкость аккумулятора превысит 6000 мА·ч, а скорость зарядки составит 100 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводной технологии.

Инсайдер также сообщил о поддержке eSIM наряду с nanoSIM — впервые для линейки Mate.





Когда ждать премьеру

Серия Huawei Mate 80, включая модель Pro+, может выйти в ноябре одновременно с новым складным Mate X7. Все устройства будут работать под управлением HarmonyOS 6, в которой появятся функции, основанные на искусственном интеллекте.