Samsung представила Galaxy A36 в марте, и теперь компания готовит к выпуску модель Galaxy A37. Недавно её прошивка появилась на сервере Samsung, что подтвердило разработку устройства. Хотя сама прошивка не раскрыла никаких подробностей о характеристиках, база данных Geekbench дала первое важное подтверждение — известно, какой процессор будет установлен в новинке.

Согласно тесту Geekbench, Samsung Galaxy A37 с модельным номером SM-A376B будет работать на чипсете Exynos 1480. Устройство, прошедшее тестирование, функционировало под управлением Android 16 и было оснащено 6 ГБ оперативной памяти. Вероятно, в продаже появятся и другие варианты по памяти.

Galaxy A37 набрал 1 158 баллов в одноядерном тесте и 3 401 балл в многоядерном. Это уже превосходит показатели Galaxy A36, который построен на Snapdragon 6 Gen 3. Остальные характеристики Galaxy A37 пока остаются неизвестными. Ожидается, что в ближайшие недели появится больше утечек и официальной информации, которая даст более полное представление о новом смартфоне.