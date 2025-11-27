Грядущий Realme P4x постепенно обрастает подробностями, и всё указывает на то, что смартфон станет одним из самых привлекательных устройств в среднем сегменте. Производитель уже подтвердил ключевые характеристики, а утечки добавили ещё больше деталей.

Судя по данным инсайдера, Realme P4x получит вытянутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. В основе устройства — процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Realme утверждает, что это самый быстрый смартфон в своём классе. Базовая конфигурация включает минимум 8 ГБ оперативной памяти, а также возможность расширения виртуальной памяти до 10 ГБ.

Объём внутреннего хранилища составляет 256 ГБ стандарта UFS 3.1. За автономность отвечает впечатляющий аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. По заявлениям бренда, устройство способно обеспечивать 90 кадров в секунду в BGMI и 120 кадров в секунду в Free Fire. Для охлаждения используется крупная паровая камера площадью 5300 мм². Основная камера на задней панели имеет разрешение 50 Мп, дополненная другими датчиками.

Официальный дебют Realme P4x состоится 4 декабря, одновременно с Realme Watch 5.