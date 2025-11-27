Xiaomi 17 Ultra, по слухам, может выйти раньше запланированного — утечки указывают на возможный анонс уже в конце декабря. Ожидается, что флагман получит серьёзные улучшения в сфере мобильной фотографии, и теперь в сети появились новые данные о его камерах.

Слитые изображения комплекта Xiaomi 17 Ultra Photography Kit показывают, что смартфон будет оснащён тройной основной камерой. На первый взгляд это шаг назад по сравнению с четырьмя камерами у Xiaomi 15 Ultra, однако обновлённая система может оказаться даже лучше. В прошлогодней модели использовались две телеобъективные камеры, и по новым данным Xiaomi планирует отказаться от 50 МП модуля с 3-кратным оптическим зумом, чтобы заменить его более продвинутым телеобъективом.

Ожидается, что Xiaomi 17 Ultra получит основной датчик OVX10500U на 50 МП, телеобъектив Samsung ISOCELL S5KHPE на 200 МП и ультраширокоугольную камеру на 50 МП (OV50M или S5KJN5). Для селфи может использоваться датчик OV50M на 50 МП.

Флагман, согласно утечкам, будет построен на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и работать под управлением HyperOS 3.