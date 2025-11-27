Samsung Electronics, один из крупнейших игроков на мировом рынке микросхем памяти, продолжает активно продвигать новые технологии, чтобы укреплять свои лидирующие позиции. Исследователи компании объявили о важном технологическом прорыве, который одновременно снижает энергопотребление и повышает плотность хранения данных.

Samsung представила ультраэнергоэффективную память, основанную на ферроэлектрических транзисторах (FeFET). Эта технология позволяет увеличить ёмкость чипов без роста энергозатрат. По данным компании, использование ферроэлектрического материала в памяти FeFET снижает энергопотребление до 96% в сравнении с традиционной NAND-памятью.

Фактически это означает, что новые чипы смогут хранить значительно больше данных при прежнем или даже меньшем энергопотреблении. Такой подход особенно важен для устройств, где критична энергоэффективность: мобильной техники, решений для периферийных вычислений и систем искусственного интеллекта.

Технология также решает фундаментальную проблему классической NAND-памяти: увеличение ёмкости обычно ведёт к росту потребления энергии, а попытка экономить энергию — к снижению ёмкости. Пока разработка существует в рамках исследовательского проекта, однако сам факт её анонса указывает на то, что Samsung рассматривает возможность внедрения FeFET в будущие продукты.

Спрос на память уже находится на рекордном уровне, и ожидаемый «суперцикл» рынка подогревается растущими потребностями производителей ИИ-чипов. Поэтому более энергоэффективные и более плотные решения — именно то, что рынку нужно в ближайшее время.



