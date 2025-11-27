Cлухи и утечки свидетельствуют о том, что компания Vivo готовится представить новые модели серии S50 уже в декабре в Китае. В первую очередь, ожидается дебют Vivo S50 Pro Mini, который, как сообщается, станет одним из первых смартфонов, оснащённых недавно представленным чипсетом Snapdragon 8 Gen 5. Пока официальных подтверждений о том, какой процессор получит стандартный Vivo S50, не поступало.

Недавно в базе данных Geekbench появились сведения о Vivo S50, из которых следует, что устройство также оснащено чипсетом Snapdragon 8 Series — предположительно Snapdragon 8s Gen 3. В тестах устройство показало результаты — 2044 балла в одноядерном тесте и 5851 — в многоядерном, что подтверждает наличие мощного процессора.

Кроме того, были опубликованы официальные тизеры, демонстрирующие внешний вид моделей, и в них заметен узнаваемый дизайн серии S50.

Источник: Geekbench

На одном из изображений можно заметить боковой профиль серии, выполненный из металла с аналогичной аэрокосмической технологией отделкой. Другой снимок показывает, что смартфоны получат треугольную заднюю камеру, расположенную в квадратном модуле со скруглёнными углами — дизайн, напоминающий структуру у iPhone.

Данные о центральном и графическом процессорах Vivo S50, появившиеся в базе данных Geekbench, показывают, что смартфон работает на чипсете Snapdragon 8s Gen 3. SoC работает на базе 16 ГБ оперативной памяти и Android 16.





Компания уже подтвердила, что вся серия S50 будет оснащена оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.1. В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench устройство набрало 2044 и 5851 балл соответственно.

Согласно другим сообщениям, Vivo S50 может быть оснащён 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что задняя камера будет включать 50-мегапиксельный перископический телеобъектив Sony IMX882. Другие подробности пока не разглашаются.