Серия Vivo S50, о которой в последние недели активно ходили слухи, получила новое обновление по срокам выхода. Согласно информации известного инсайдера Digital Chat Station в Weibo, презентация новинок не состоится в ноябре, как ожидалось ранее. Вместо этого Vivo готовится представить серию S50 в декабре, что проясняет внутренний график компании.

По данным источника, в серию войдут две модели — стандартная Vivo S50 и более компактная Vivo S50 Pro Mini. Рекламная кампания начнётся уже в конце ноября, что указывает на скорое начало активного продвижения устройств.

Ожидается, что Vivo S50 получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 7 Gen 4 и, предположительно, поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт. Также сообщается о наличии перископической телекамеры, что необычно для моделей среднего класса.

Vivo S50 Pro Mini позиционируется как более компактная, но при этом производительная версия. Она, по слухам, оснащена 6,31-дюймовым OLED-дисплеем с теми же характеристиками (1,5K и 120 Гц) и работает на новейшем чипе Snapdragon 8 Gen 5. Аккумулятор этой модели должен быть даже больше, чем у Vivo X300 с его ёмкостью 6040 мА·ч, а также поддерживать зарядку 90 Вт. Основная камера также получит перископический модуль флагманского уровня.

Обе модели будут работать под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.





Ходят слухи, что серия Vivo S50 может выйти за пределами Китая под другими названиями. Так, Vivo S50 может появиться на глобальном рынке как Vivo V70, а версия Pro Mini — как Vivo X300.