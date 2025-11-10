Компания vivo официально представила новый смартфон Y500 Pro — обновление модели Y400 Pro, которое сочетает улучшения в некоторых аспектах и неожиданные упрощения в других.

Главным апгрейдом стала производительность: устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 7400, который представляет собой улучшенную версию чипа Dimensity 7300 с увеличенной на 100 МГц тактовой частотой. Объём оперативной памяти теперь достигает 12 ГБ — столько не предлагал предыдущий Y400 Pro.

Однако не обошлось без компромиссов. В новом устройстве используется более медленная флеш-память UFS 2.2 вместо UFS 3.1 у предшественника.

Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Diamond Shield. Панель стала немного меньше, чем у прошлой модели (6,77 дюйма), а корпус — чуть тяжелее. При этом новинка обзавелась повышенной прочностью: vivo Y500 Pro соответствует стандартам IP68 и IP69, а также имеет «национальный сертификат надёжности» — впервые в индустрии.

Существенно улучшена автономность: ёмкость аккумулятора выросла на 22% и теперь составляет 7000 мА·ч при сохранении быстрой зарядки мощностью 90 Вт.





Камера также претерпела серьёзные изменения. Теперь используется 200-мегапиксельный основной сенсор с крупным размером 1/1,56 дюйма. Фронтальная камера осталась прежней — 32 МП с диафрагмой f/2.5.

vivo Y500 Pro будет доступен в четырёх цветах: Auspicious Cloud (белый), Light Green (светло-зелёный), Soft Powder (розовый) и Titanium Black (чёрный). Смартфон предлагается в четырёх конфигурациях:

— 8/128 ГБ — 1,799 юаней (≈ €218 / ₹22,400)

— 8/256 ГБ — 1,999 юаней (≈ €242 / ₹24,900)

— 12/256 ГБ — 2,299 юаней (≈ €280 / ₹28,600)

— 12/512 ГБ — 2,599 юаней (≈ €315 / ₹32,300)