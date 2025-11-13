Компания Vivo готовится к выпуску новой серии смартфонов Vivo V70. Ранее модель Vivo V70 Lite 4G была замечена в базах Bluetooth SIG и FCC, где раскрылись некоторые её характеристики. Теперь в бенчмарке Geekbench впервые появилась старшая модель Vivo V70, благодаря чему стали известны ключевые параметры устройства.

Согласно данным Geekbench, Vivo V70 оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 4 — тем же, что использовался в прошлогоднем Vivo V60. Хотя в списке не указано точное название чипа, данные о центральном и графическом процессорах подтверждают, что это представитель серии Snapdragon 7.

Также известно, что смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 16. В тестах производительности Geekbench устройство набрало 1235 баллов в одноядерном режиме и 3920 — в многоядерном. Другие характеристики пока не раскрыты.

По предварительным данным, официальная премьера Vivo V70 состоится в первом квартале 2026 года. Сейчас компания сосредоточена на продвижении флагманской линейки Vivo X300, которая ожидается в начале декабря. После её дебюта Vivo, вероятно, начнёт тизерную кампанию для серии V70.

Кроме того, в декабре ожидается релиз моделей Vivo S50 и S50 Pro Mini в Китае. Предполагается, что S50 Pro Mini выйдет на глобальный рынок под именем Vivo X300 FE, а стандартный S50 может послужить основой для Vivo V70.



