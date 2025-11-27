Huawei представила в Китае обновлённые чехлы с жидкостным охлаждением для своей флагманской серии Mate 80. Новинка совместима с моделями Mate 80, Mate 80 Pro и Mate 80 Pro Max. Стоимость каждого варианта составляетоколо 42 долларов. Компания отмечает, что конструкция стала значительно лучше по сравнению с аналогичными чехлами для Mate 70 и Mate 60.

Главное изменение — переход с частичного покрытия на полноразмерную структуру. Благодаря этому охлаждение теперь распределяется по всей задней поверхности смартфона, что повышает эффективность системы.

Чехол выполнен из тонкого и лёгкого PU-материала, чтобы сохранить комфортный хват. В нижней части задней панели предусмотрено прозрачное окно, через которое видно работу системы циркуляции жидкости. Оно придаёт аксессуару более технологичный и футуристичный внешний вид.

Внутри чехла расположена ультратонкая жидкостная охлаждающая пластина и высокоточная микропомпа. Система использует высокоэффективный теплопоглощающий слой, который помогает снижать температуру корпуса смартфона при высоких нагрузках. Чехол особенно полезен во время игр, рендеринга видео или при использовании навигации на высокой яркости.

Микропомпа работает автоматически и регулирует свою активность в зависимости от температуры и нагрузки устройства. Управления вручную не предусмотрено, так как чехол не имеет физических переключателей. Питание система получает напрямую от смартфона с помощью реверсивной беспроводной зарядки — никаких кабелей или внешних источников энергии не требуется.



