Бывший директор Call of Duty Глен Шофилд заявил, что он «чрезвычайно обеспокоен» будущим франшизы после перехода под управление Microsoft. По его словам, культура компании может плохо сочетаться с командами, которые создавали серию, и со временем это негативно скажется на её развитии.

Шофилд возглавлял студию Sledgehammer Games и работал над такими частями, как Modern Warfare 3 (2011), Advanced Warfare (2014) и WWII (2017). В 2019 году он покинул студию, которую сам же и основал, а позже занялся разработкой хоррора The Callisto Protocol в составе Krafton.

В интервью изданию VGC на выставке Gamescom Asia Шофилд выразил сомнение, сможет ли серия Call of Duty оставаться столь же успешной под управлением Microsoft. Он отметил, что компания уже допустила спад интереса к другим своим крупным франшизам, включая Halo и Gears of War.

«Я очень беспокоюсь об этом, правда. Посмотрите, что стало с Gears of War, где Halo… И ведь это не только Microsoft — то же самое и у EA. Столько культовых серий просто исчезло», — сказал он.

Шофилд добавил, что, когда студия становится частью крупной корпорации, она неизбежно перенимает её внутренние принципы. «Я не уверен, но почти уверен, что у Call of Duty теперь другая система бонусов — по правилам Microsoft. И, думаю, многим это не понравится», — отметил он.





Microsoft приобрела Activision Blizzard, а вместе с ней и франшизу Call of Duty, в 2023 году за 69 миллиардов долларов. Последняя часть серии, Black Ops 6, стала первой игрой, вышедшей одновременно на Xbox Game Pass. Несмотря на успешный старт и рекордное количество игроков, интерес к игре резко упал спустя короткое время после релиза.

Шофилд также связал своё беспокойство с уходом ключевых сотрудников. Помимо него, из Sledgehammer Games ушёл сооснователь Майкл Кондри, а из Treyarch — ветеран серии Дэвид Вондерхаар.

«Ненавижу это говорить, но с тех пор, как я покинул Sledgehammer, игры стали хуже. Последняя Modern Warfare 3 (2023) получила всего около 50 баллов. Да, продажи есть, но качество уже не то», — признался он. «Modern Warfare 3 (2011) была последней частью Call of Duty, получившей награду «Action Game of the Year», а две другие мои игры хотя бы номинировались. Сейчас такого уже не видно».

Следующая игра в серии, Call of Duty: Black Ops 7, выйдет 14 ноября. Тем временем конкурент EA выпустил Battlefield 6, который продался тиражом 7 миллионов копий всего за три дня.