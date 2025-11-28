Компания объявила о внедрении нового модуля ms-teams_modulehost.exe, который будет обрабатывать функции звонков отдельно от основного процесса, что должно заметно ускорить запуск Teams и повысить отзывчивость приложения.

Microsoft Teams давно критикуют за медленную загрузку и высокую нагрузку на систему. Пользователи нередко жалуются, что клиент долго «просыпается» и подтягивает данные. До настоящего момента изменений было немного, однако теперь компания официально подтверждает внедрение нового механизма оптимизации.

Microsoft добавит новый процесс для разгрузки Teams

По данным Windows Latest и сообщениям в Microsoft 365 Message Center, Microsoft внедряет дополнительный процесс, предназначенный для изоляции стека звонков. Он получит название ms-teams_modulehost.exe и будет запускаться как дочерний процесс основного клиента ms-teams.exe.

Компания поясняет цель обновления так:

«Мы улучшаем производительность и время запуска функций звонков в настольной версии Microsoft Teams для Windows. Для этого мы вводим новый дочерний процесс ms-teams_modulehost.exe, который будет обрабатывать стек вызовов отдельно от основного процесса. Это оптимизирует использование ресурсов и улучшает качество звонков и совещаний».

В диспетчере задач Windows новый модуль появится внутри ветки основного процесса Teams. Он будет отвечать только за функции звонков и снижать нагрузку на основной клиент.





Когда ждать улучшений

Запуск нового механизма намечен на начало января 2026 года, а полное распространение — на конец января. Microsoft подчёркивает, что сроки могут немного сдвигаться, если потребуются исправления предыдущих сборок.

Обновление не требует действий от пользователей: после его установки Teams должен запускаться быстрее и работать плавнее без дополнительных настроек. Компания также заявляет, что новый процесс не затронет привычные рабочие сценарии.