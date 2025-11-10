Последнее крупное обновление Windows 11 вышло всего в прошлом месяце. Однако уже появились слухи о новом крупном обновлении «26H1», и теперь у нас есть официальное подтверждение. Microsoft выпустила первую предварительную сборку Windows 11 26H1 Preview Build 28000 для канала Insider Preview в режиме Canary.

В настоящее время сборка проходит тестирование и официально будет доступна пользователям в начале следующего года. Это обновление предназначено для ограниченного круга тестеров, среди которых, по слухам, устройства с процессорами ARM. В частности, ходят неподтверждённые данные о будущих системах на базе Snapdragon X2 Elite и Nvidia N1X, которые, как ожидается, появятся в начале 2026 года, совместно с выпуском чипов этой серии.

Microsoft не раскрывает конкретных деталей, называя его «обновлением платформы для поддержки определённого чипа». В официальных заявлениях подчёркивается, что «от клиентов не требуется никаких действий». Эта странная формулировка породила предположения, что речь идёт о поддержке будущих процессоров Snapdragon и Nvidia N1X

Ранее Microsoft выпускала крупные обновления Windows 11 примерно раз в год, обычно во второй половине года (например, версии 22H2, 23H2, 24H2). Впервые компания планирует провести значительное обновление в начале года, что делает 26H1 своеобразным исключением из традиционного графика

Несмотря на отсутствие новых функций в версии 26H1, она построена на новом ядре Bromine — обновлении платформы Germanium, на которой работает текущая версия Windows 11 25H2 и 24H2. Это означает, что интеграция этой поддержки в будущую версию 26H2 станет значительным обновлением.





Сборка 28000 считается базовой RTM-сборкой для Windows 11 26H1. Это означает, что Microsoft заблокирует её и отправит OEM-производителям (в числе которых могут быть Qualcomm и Nvidia), чтобы они начали подготовку систем к установке.