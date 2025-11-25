Microsoft объявила, что чат-бот Copilot на базе искусственного интеллекта в WhatsApp перестанет быть доступен после 15 января. После этой даты пользователи больше не смогут общаться с ИИ через WhatsApp, если не перейдут на мобильные приложения Copilot от Microsoft или не используют чат-бот через веб-браузер.

Компания объяснила, что удаление Copilot из популярного мессенджера связано с пересмотренными правилами платформы WhatsApp, о которых было объявлено в прошлом месяце. Тогда Meta*, владелец WhatsApp, заявил, что больше не будет поддерживать универсальные чат-боты на основе ИИ через API WhatsApp Business для обслуживания клиентов. Вместо этого Meta* решила зарезервировать эти ресурсы для других видов бизнеса.

Это изменение не запрещает компаниям использовать ИИ для обслуживания своих клиентов, однако оно перечеркивает использование WhatsApp в качестве канала для распространения чат-ботов на базе ИИ, что затронет такие компании, как Microsoft, OpenAI, Perplexity и другие.

OpenAI уже объявила о своих планах прекратить интеграцию с WhatsApp в январе.

Для пользователей Copilot в WhatsApp важно знать, что их истории чатов не сохраняются при переходе на платформу Microsoft, поскольку доступ к чат-боту в WhatsApp не был аутентифицирован. Microsoft рекомендует пользователям, которым необходимо сохранить свои разговоры, экспортировать их с помощью встроенных инструментов WhatsApp до 15 января.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.