Компания Poco официально представит смартфон Poco M8 8 января и уже заранее раскрыла часть его характеристик.

Устройство получит 6,77-дюймовый OLED-дисплей с трёхмерным изогнутым стеклом, разрешением 1080 × 2392 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Poco утверждает, что это самый прочный смартфон с 3D-изогнутым экраном в своём сегменте.

Poco M8 сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, что означает устойчивость к экстремальным температурам, пыли, ударам и другим неблагоприятным условиям повседневного использования. Также смартфон имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP66 и поддерживает технологию Wet Touch 2.0 для корректной работы экрана с влажными руками. Устройство прошло тесты на падение с высоты до 1,7 метра.

Толщина корпуса составляет всего 7,35 мм, что делает Poco M8 самым тонким смартфоном бренда на сегодняшний день. Вес устройства — 178 граммов, благодаря чему оно также считается самым тонким и лёгким в своём классе.

Хотя Poco пока раскрыла не все характеристики официально, из недавних листингов ритейлеров стало известно, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 3. Камеры включают основной модуль на 50 Мп, дополнительный датчик глубины на 2 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5520 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.



