Microsoft представила новую серию функций для своего ИИ-ассистента, включая масштабный проект по интеграции искусственного интеллекта прямо в один из своих ключевых продуктов. Новый режим CoPilot Mode в браузере Microsoft Edge — это не просто расширение, а попытка компании создать «умный браузер» с искусственным интеллектом, который сопровождает пользователя во время серфинга в интернете.

Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман именно так и описал новинку в своём заявлении: «Copilot Mode в Edge превращается в браузер с искусственным интеллектом — вашего динамичного и умного помощника. С вашего разрешения Copilot может видеть открытые вкладки, анализировать информацию, делать сравнения, подводить итоги, а также выполнять действия — например, бронировать отели или заполнять формы».

Анонс появился всего через два дня после презентации браузера Atlas от OpenAI. Разумеется, релиз Copilot был запланирован заранее, а его разработка велась в течение нескольких месяцев. И хотя ни Microsoft, ни OpenAI не придумали идею браузера с поддержкой ИИ, визуальное сходство между их продуктами трудно не заметить.

Действительно, различия между ними минимальны: у Copilot чуть более тёмный фон, текст вместо логотипа и стандартные кнопки закрытия и сворачивания в стиле Windows, тогда как у Atlas — macOS-дизайн. Кроме того, Copilot открывает свою «плавающую» панель в новой вкладке, а не в режиме разделённого экрана. В остальном оба браузера выглядят почти одинаково.

Однако схожесть объясняется не заимствованием, а особенностями интерфейса — пользователи предпочитают чистый и лаконичный дизайн, и способов встроить чат-окно в страницу новой вкладки не так уж много. Для пользователей главным отличием станет не внешний вид, а работа внутренних ИИ-моделей, которые определяют качество взаимодействия.





Браузеры, по сути, и так мало чем отличаются визуально. Но учитывая накалённую конкуренцию в сфере искусственного интеллекта и противостояние между Microsoft и OpenAI, тот факт, что оба запустили ИИ-браузеры в одну неделю, выглядит весьма символично.