edge copilot
Автор:

Microsoft представила новую серию функций для своего ИИ-ассистента, включая масштабный проект по интеграции искусственного интеллекта прямо в один из своих ключевых продуктов. Новый режим CoPilot Mode в браузере Microsoft Edge — это не просто расширение, а попытка компании создать «умный браузер» с искусственным интеллектом, который сопровождает пользователя во время серфинга в интернете.

Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман именно так и описал новинку в своём заявлении: «Copilot Mode в Edge превращается в браузер с искусственным интеллектом — вашего динамичного и умного помощника. С вашего разрешения Copilot может видеть открытые вкладки, анализировать информацию, делать сравнения, подводить итоги, а также выполнять действия — например, бронировать отели или заполнять формы».

Анонс появился всего через два дня после презентации браузера Atlas от OpenAI. Разумеется, релиз Copilot был запланирован заранее, а его разработка велась в течение нескольких месяцев. И хотя ни Microsoft, ни OpenAI не придумали идею браузера с поддержкой ИИ, визуальное сходство между их продуктами трудно не заметить.

screen shot 2025 10 23 at 1.01.41 pm
screen shot 2025 10 23 at 1.03.36 pm

Действительно, различия между ними минимальны: у Copilot чуть более тёмный фон, текст вместо логотипа и стандартные кнопки закрытия и сворачивания в стиле Windows, тогда как у Atlas — macOS-дизайн. Кроме того, Copilot открывает свою «плавающую» панель в новой вкладке, а не в режиме разделённого экрана. В остальном оба браузера выглядят почти одинаково.

Однако схожесть объясняется не заимствованием, а особенностями интерфейса — пользователи предпочитают чистый и лаконичный дизайн, и способов встроить чат-окно в страницу новой вкладки не так уж много. Для пользователей главным отличием станет не внешний вид, а работа внутренних ИИ-моделей, которые определяют качество взаимодействия.


Браузеры, по сути, и так мало чем отличаются визуально. Но учитывая накалённую конкуренцию в сфере искусственного интеллекта и противостояние между Microsoft и OpenAI, тот факт, что оба запустили ИИ-браузеры в одну неделю, выглядит весьма символично.

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.