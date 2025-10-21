OpenAI представила собственный браузер с искусственным интеллектом под названием ChatGPT Atlas — это крупный шаг компании на пути к тому, чтобы составить конкуренцию Google и изменить привычный способ поиска информации в интернете.

Компания сообщила, что первым платформу получат пользователи macOS, а вскоре она появится и на Windows, iOS и Android. При этом ChatGPT Atlas будет доступен бесплатно всем пользователям с момента запуска.

Рынок браузеров сегодня становится новой ареной борьбы между технологическими гигантами в сфере ИИ. Хотя Google Chrome по-прежнему удерживает лидирующие позиции, растёт ощущение, что появление чат-ботов и интеллектуальных агентов меняет саму суть того, как люди работают и ищут информацию в сети. Несколько стартапов уже выпустили собственные AI-браузеры — например, Comet от Perplexity и Dia от The Browser Company. Тем временем Google и Microsoft добавляют функции искусственного интеллекта в Chrome и Edge, чтобы сделать свои продукты более современными.

Руководитель инженерной команды Atlas, Бен Гуджер, заявил в прямом эфире, что ChatGPT является центральным элементом нового браузера. Пользователи смогут общаться с результатами поиска прямо в окне Atlas, как это реализовано в Perplexity или в режиме AI у Google.

Одной из ключевых особенностей AI-браузеров стала встроенная боковая панель с чат-ботом, который автоматически понимает контекст происходящего на экране. Это избавляет от необходимости вручную копировать текст, ссылки или файлы в ChatGPT, что делает взаимодействие гораздо удобнее.





По словам руководителя продукта OpenAI Адама Фрая, ChatGPT Atlas также получил такую боковую панель. Кроме того, браузер будет вести «историю действий»: ChatGPT сможет запоминать, какие сайты пользователь посещает и как с ними взаимодействует, чтобы давать более персонализированные ответы.

Браузер оснащён и агентом на базе искусственного интеллекта, способным выполнять простые действия в интернете от имени пользователя. Этот «режим агента» будет доступен на старте только подписчикам ChatGPT Plus, Pro и Business.

Глава ChatGPT Ник Тёрли, выступая на конференции OpenAI DevDay, отметил, что браузеры когда-то изменили представление о том, как может выглядеть операционная система, а теперь ChatGPT делает то же самое для поиска и взаимодействия в сети.

Сможет ли ChatGPT Atlas составить реальную конкуренцию Google Chrome, у которого более трёх миллиардов пользователей по всему миру, пока неизвестно. Хотя интерес к AI-браузерам в Кремниевой долине стремительно растёт, их влияние на массовую аудиторию остаётся ограниченным.