На конференции Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой платформы Cocoon — первой децентрализованной и конфиденциальной вычислительной сети для искусственного интеллекта.

Что такое Cocoon

Cocoon (Confidential Compute Open Network) объединяет разработчиков ИИ-решений и владельцев видеокарт, готовых делиться мощностями для запуска нейросетей. Сеть построена на блокчейне TON, а расчёты между участниками будут проводиться в одноимённой криптовалюте.

Главная идея проекта — вернуть разработчикам контроль над вычислениями и убрать зависимость от крупных корпораций, правительств и регулирующих органов. По словам Дурова, Cocoon позволит запускать и обучать нейросети без собственной дорогостоящей инфраструктуры и без участия централизованных компаний вроде OpenAI.

Как работает сеть

Любой владелец мощного GPU сможет подключиться к Cocoon и зарабатывать токены TON, предоставляя свои ресурсы. Задачи от ИИ-разработчиков будут распределяться между доступными устройствами в сети, а все данные — шифроваться. Это, как подчеркнул Дуров, сделает платформу по-настоящему конфиденциальной: никто не узнает, какие именно вычисления выполняются и кем.

Первой площадкой, где появится Cocoon, станет Telegram. По замыслу команды, уже существующая экосистема мессенджера и его многомиллионная аудитория помогут быстро внедрить новую технологию.





Идея свободы

В своём выступлении Дуров вновь подчеркнул приверженность идее цифровой независимости. Он призвал аудиторию «вставать и отстаивать свою свободу», отметив, что централизованные платформы ограничивают пользователей и концентрируют власть в руках немногих.

Запуск основной сети Cocoon запланирован на ноябрь 2025 года. Уже сейчас команда проекта приглашает владельцев GPU и разработчиков ИИ-приложений присоединиться через официальный Telegram-канал.

Павел Дуров, как отмечают СМИ, редко выходит на сцену — предыдущий крупный анонс состоялся на конференции Token2049 в 2024 году, где он представил запуск USDT в сети TON и токенизированные подарки в Telegram.