Panasonic Japan анонсировала специальную версию шейной акустики SoundSlayer — модель SoundSlayer x Final Fantasy XIV (SC-GNW10S-FF). Новинка поступит в продажу в Японии 11 декабря 2025 года по цене 35 200 иен (примерно 230 долларов). Устройство будет доступно в основном через Panasonic Store Plus и продаваться до конца декабря 2026 года, однако поставки могут завершиться раньше при исчерпании запасов.

Эта версия основана на игровой модели SC-GNW10S, известной четырьмя динамиками, мощным эффектом объёмного звучания, удобной посадкой и простой управляемостью. Она также поддерживает низкую задержку за счёт выделенного беспроводного подключения на частоте 2,4 ГГц. С точки зрения аппаратных характеристик и производительности новая версия идентична оригиналу, но получила официальные стилистические элементы Final Fantasy XIV.

На корпусе динамика размещены иконки игровых классов FFXIV, а передатчик оформлен в стиле метеора — одного из узнаваемых символов вселенной игры. Упаковка выполнена с использованием иллюстраций дополнения Golden Legacy и включает карту игрового мира. Устройство оснащено светодиодом, который может переключаться между цветами игровых ролей: синий для танков, зелёный для лекарей и красный для DPS.

Также Panasonic добавила звуковые эффекты, вдохновлённые игрой. При включении звучит мелодия, напоминающая тему Prelude, а при переключении звуковых режимов проигрывается звук подтверждения Duty Finder. Фирменное приложение выполнено в стилистике FFXIV, включает анимированных моглов и использует те же роль-ориентированные цвета. В нём пользователи могут менять звуковые режимы и настраивать эквалайзер, подбирая оптимальный профиль звучания.