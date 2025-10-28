Казалось бы, презентация Samsung Galaxy XR, раскрыла все характеристики устройства, но после начала продаж стало очевидно, что компания не рассказала обо всех особенностях. Новинка оказалась функциональнее, чем первоначально предполагалось.

Скрытый дополнительный порт USB-C, расположенный под ненавязчивой заглушкой на правой стороне гарнитуры, стал сюрпризом. Этот разъем значительно расширяет возможности: он позволяет подключаться к интернету, использовать веб-камеру и передавать изображение с портативной консоли.

Непонятно, почему Samsung не включила этот порт в официальные характеристики, ведь он заметно улучшает функциональность. Для сравнения, пользователям Apple Vision Pro для аналогичных возможностей потребуется приобрести отдельный адаптер стоимостью 300 долларов (23 700 руб.) и зарегистрироваться в качестве разработчика.