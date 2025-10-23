Panasonic представила новый 77-дюймовый OLED-телевизор 77Z8BA, который пополнил премиальную линейку бренда вместе с моделями Z95A и Z95B. Предзаказы стартуют 27 октября 2025 года, а в продажу телевизор поступит в середине ноября. Новинка сочетает передовое качество изображения, мощную аудиосистему и интеллектуальные функции.

Модель 77Z8BA основана на процессоре HCX Pro AI Processor MK II и оснащена панелью Master OLED Pro Cinema Size. Такая комбинация обеспечивает повышенную яркость, глубокий контраст и точную цветопередачу — параметры, откалиброванные с учётом опыта Panasonic в работе с голливудскими студиями. Технология Dolby Vision IQ Precision Detail автоматически регулирует яркость в зависимости от освещения помещения, сохраняя глубину и чёткость каждой сцены. Процессор также использует ИИ для ремастеринга контента в 4K, повышая чёткость потокового видео и снижая уровень шумов.

За звук отвечает система 360 Soundscape Pro, настроенная инженерами Technics и дополненная поддержкой Dolby Atmos. Она создаёт объёмное, кинотеатральное звучание с чистыми голосами и насыщенными басами.

Телевизор оснащён встроенной платформой Fire TV, объединяющей потоковые сервисы, телеканалы и персональные рекомендации на одном экране. Управлять устройством можно голосом через встроенный Alexa — без пульта, просто с помощью команд. Кроме того, поддерживается управление умным домом Alexa и функция Fire TV Ambient Experience, превращающая экран в цифровую галерею или фоторамку. Совместимость с Apple Home и AirPlay позволяет транслировать контент с устройств Apple и использовать голосовые команды Siri.

Для профессиональной настройки изображения телевизор поддерживает калибровочные инструменты Calman и ISFccc с 3D LUT, обеспечивая максимальную точность цветопередачи. Также предусмотрена поддержка стандарта NEXTGEN TV (ATSC 3.0) для улучшенного качества трансляций и интерактивных функций.





Игрокам модель предлагает частоту обновления 144 Гц, минимальную задержку, а также режим Game Mode Extreme с поддержкой NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium. True Game Mode оптимизирует цвет и контраст, а отдельные звуковые профили для RPG и шутеров создают ещё более глубокое погружение. Поддержка HDMI 2.1, VRR до 144 Гц и Dolby Vision Gaming обеспечивает плавный игровой процесс на консолях и ПК.

В США Panasonic 77Z8BA OLED TV будет стоить 2 499 долларов, тогда как 77-дюймовая модель Z95B оценена в 4 699 долларов. О глобальном запуске компания пока не сообщила.