Платформа Galaxy XR получила крупное обновление: Samsung и Google добавили три новых возможности, улучшающие работу с компьютером, видеосвязью и использованием устройства в поездках. В список вошли PC Connect, Likeness и Travel Mode. Все функции уже начали распространяться в США и Южной Корее.

PC Connect стал главным нововведением: он позволяет транслировать экран ПК в гарнитуру. Через приложение Google можно вывести на виртуальный дисплей весь рабочий стол или лишь отдельное приложение. Такой способ подходит для работы с документами, фото и видео, а некоторые игры — например, Cities: Skylines II — можно запускать на большой виртуальной панели. Дополнительно доступна помощь ассистента Gemini, который способен анализировать игровую ситуацию и давать подсказки.

Вторая функция — Likeness — создаёт реалистичное цифровое изображение владельца гарнитуры. Оно повторяет мимику в реальном времени и используется для видеозвонков в Google Meet. При необходимости можно переключиться на стилизованный Galaxy Avatar. Приложение также находится на бета-стадии.

Travel Mode предназначен для поездок: он фиксирует виртуальное рабочее пространство, не позволяя изображению смещаться при турбулентности или движении транспорта. Этот режим подходит для просмотра фильмов или работы в самолёте и напоминает аналогичную возможность, реализованную ранее в Apple Vision Pro.

Galaxy XR работает на Android XR, поддерживает весь каталог Android-приложений и выводит оптимизированные программы на два 4K-дисплея Micro-OLED. Неоптимизированные приложения запускаются в отдельных окнах. Встроенный помощник Gemini может анализировать происходящее на экране и помогать с задачами — от поиска информации до покупок и бытовых дел.





Гарнитура стоит $1 799 и, как ожидается, выйдет ещё в четырёх странах в следующем году.