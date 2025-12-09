samsung galaxy xr headset.jpg
Платформа Galaxy XR получила крупное обновление: Samsung и Google добавили три новых возможности, улучшающие работу с компьютером, видеосвязью и использованием устройства в поездках. В список вошли PC Connect, Likeness и Travel Mode. Все функции уже начали распространяться в США и Южной Корее.

PC Connect стал главным нововведением: он позволяет транслировать экран ПК в гарнитуру. Через приложение Google можно вывести на виртуальный дисплей весь рабочий стол или лишь отдельное приложение. Такой способ подходит для работы с документами, фото и видео, а некоторые игры — например, Cities: Skylines II — можно запускать на большой виртуальной панели. Дополнительно доступна помощь ассистента Gemini, который способен анализировать игровую ситуацию и давать подсказки.

galaxy xr hands on 1 1200x675 1

Вторая функция — Likeness — создаёт реалистичное цифровое изображение владельца гарнитуры. Оно повторяет мимику в реальном времени и используется для видеозвонков в Google Meet. При необходимости можно переключиться на стилизованный Galaxy Avatar. Приложение также находится на бета-стадии.

Travel Mode предназначен для поездок: он фиксирует виртуальное рабочее пространство, не позволяя изображению смещаться при турбулентности или движении транспорта. Этот режим подходит для просмотра фильмов или работы в самолёте и напоминает аналогичную возможность, реализованную ранее в Apple Vision Pro.

samsung galaxy xr pc connect google gemini gaming ai coach
google android xr pc connect app galaxy xr headset

Galaxy XR работает на Android XR, поддерживает весь каталог Android-приложений и выводит оптимизированные программы на два 4K-дисплея Micro-OLED. Неоптимизированные приложения запускаются в отдельных окнах. Встроенный помощник Gemini может анализировать происходящее на экране и помогать с задачами — от поиска информации до покупок и бытовых дел.


google android xr likeness avatar google meet video calls screen share galaxy
google android xr likeness avatar google meet video calls galaxy

Гарнитура стоит $1 799 и, как ожидается, выйдет ещё в четырёх странах в следующем году.

