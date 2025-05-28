ИИ Grok от Илона Маска будет интегрирован в Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. В ближайших обновлениях пользователи получат доступ к ряду новых функций, разработанных на базе нейросети Grok.

Grok станет доступен прямо в поиске Telegram. Пользователи смогут задавать ему вопросы и получать ответы в режиме реального времени. Искусственный интеллект также поможет изменить стиль сообщений и сделать их более подробными. Ещё одна важная функция — возможность создавать выжимки из больших сообщений и файлов, упрощая работу с объемным контентом.

Кроме того, Grok сможет выполнять роль модератора чатов, обеспечивая порядок в обсуждениях и предотвращая нарушения правил. Ещё одна функция — проверка фактов в постах каналов, что поможет бороться с дезинформацией.

Партнёрство Telegram и Илона Маска рассчитано на один год. По соглашению, мессенджер получит инвестиции в размере $300 млн. Эти средства будут направлены на развитие новых функций и улучшение платформы.

Интеграция Grok в Telegram открывает новую главу в развитии мессенджера. Ожидается, что запуск обновлений начнётся в ближайшее время. Ранее доступ к Grok появился в Telegram в виде бота.