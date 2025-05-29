Илон Маск сообщил, что соглашение между его компанией xAI и мессенджером Telegram по интеграции чат-бота Grok пока не заключено. Заявление опубликовано в комментариях под постом Павла Дурова в социальной сети X.

Маск подчеркнул: «Сделка не была подписана». В ответ на это Павел Дуров подтвердил, что стороны достигли устной договоренности по ключевым условиям, но финальные документы ещё не оформлены. По словам Дурова, все юридические формальности будут улажены позднее.

В своём посте основатель Telegram заявил: «Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшим на рынке технологиям искусственного интеллекта. Илон Маск и я согласились на годовое партнерство, чтобы принести xAI @grok для более чем миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram. Это также укрепляет финансовое положение Telegram».

Ранее Дуров объявил о планах партнёрства между xAI и Telegram, предполагающих выплату 300 миллионов долларов и разделение дохода от подписок на Grok. Предполагалось, что Telegram будет получать 50% выручки от продаж подписок на платформе.

Отсутствие подписанного соглашения оставляет открытыми вопросы о сроках реализации проекта и деталях его запуска. Криптовалюта TON, отреагировавшая резким взлётом на новость о партнёрстве, после твита Маска пошла вниз.