Apple объединилась с художницей Бейли Хикавой для создания необычного аксессуара — Hikawa Phone Grip & Stand. Это магнитный MagSafe-держатель, который крепится к iPhone, легко снимается и может использоваться как подставка.

Аксессуар поддерживает два варианта установки смартфона — вертикальный и горизонтальный. В Apple отмечают, что форма держателя разрабатывалась «с нуля с учётом доступности» и что Хикава получила прямые рекомендации от людей с нарушениями мышечной силы, ловкости и моторного контроля.

Компания подчёркивает и художественную сторону аксессуара — он, по словам Apple, вдохновлён современной скульптурой. Вероятно, именно это и влияет на стоимость: держатель доступен в двух расцветках и стоит $70. Для сравнения, обычные аналогичные держатели на Amazon стоят около $10. Хикава, впрочем, известна тем, что создаёт необычные и заметные аксессуары — включая впечатляющие дизайнерские крышки для унитазов.

Однако на фоне выхода держателя внимание привлёк другой аксессуар Apple — вязаный «чехол-носок» для iPhone, представленный на прошлой неделе. Его цена начинается от $150 и достигает $230, что вызвало массовое недоумение в соцсетях и бурную реакцию пользователей, не понимающих, почему небольшой вязанный мешочек стоит как полноценный гаджет.