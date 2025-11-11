apple iphone pocket strap 1536w 864h.jpg
Apple сегодня представила новое аксессуарное решение — iPhone Pocket. По сути, это текстильный чехол для смартфона, выполненный в форме небольшой сумки на ремне. Аксессуар создан в сотрудничестве с японским дизайнером Иссэем Миякэ и может использоваться как элемент одежды — его можно носить через плечо, как мини-сумку, или прикрепить к рюкзаку. По словам Apple, iPhone Pocket подходит не только для переноски телефона, но и для хранения повседневных мелочей.

Главный сюрприз — цена. Модель с коротким ремнём обойдётся в $149,95, а версия с длинным — в $229,95. Продажи начнутся 14 ноября в магазинах США, Франции, Китая, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Тайваня и Великобритании. Короткий ремень доступен в восьми цветах: чёрном, коричном, лимонном, мандариновом, бирюзовом, розовом, фиолетовом и сапфировом. Вариант с длинным ремнём можно будет купить только в чёрном, коричном и сапфировом исполнении.

Судя по всему, Apple делает ставку на модную аудиторию, воспринимающую гаджеты как элемент стиля. Однако для многих пользователей цена аксессуара может показаться завышенной — особенно с учётом того, что это, по сути, тканевый чехол для телефона. Ранее компания уже выпускала подобные премиальные аксессуары, включая салфетку для чистки экранов за $19 и набор колёс для Mac Pro за $700.

