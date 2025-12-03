Компания Doogee объявила о глобальном запуске V Max LR — нового представителя флагманской серии защищённых смартфонов V Max, которая стартовала в 2023 году и уже включает модели V Max, V Max Plus, V Max Pro, а также свежие версии 2025 года: V Max S, V Max Play и V Max LR. Устройство создано для профессионалов, путешественников и специалистов полевых работ, предлагая повышенную прочность, высокую производительность и встроенный лазерный дальномер на 40 метров.

Корпус V Max LR выполнен в стиле истребителя и представлен в цветах Armor Black и Battle Rust. Металлическая задняя панель, усиленные углы, нескользящая отделка и герметичные разъёмы помогают смартфону выдерживать сильные нагрузки и неблагоприятные условия — от дождя и пыли до грязи и ударов.

Встроенный лазерный дальномер позволяет измерять длину, площадь и объём с профессиональной точностью. Он поддерживает замеры от 0,08 до 40 метров с точностью ±3-15 мм, что делает устройство полезным для задач на стройке, в полевых условиях, при планировке местности и домашних измерениях.

Два кемпинговых фонаря мощностью 1200 люменов обеспечивают яркое освещение на расстоянии до 8 метров. Доступно пять уровней яркости и три режима работы: обычный, мигающий и SOS — для кемпинга, аварийных ситуаций и тёмного времени суток.

Массивная батарея на 20500 мА·ч обеспечивает длительную автономность даже в экстремальных условиях. Смартфон способен воспроизводить видео 15 часов при -10°C, принимать звонки при -20°C и поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Также доступна реверсивная зарядка 10 Вт для питания других устройств.





Аппарат работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7300 и Android 15 с интегрированными функциями Gemini AI. Поддержка Wi-Fi 6E и NFC улучшает возможности подключения, а 6,78-дюймовый дисплей FHD+ IPS с частотой 120 Гц обеспечивает хорошую видимость даже на улице.

Камеры включают 200-мегапиксельный основной сенсор, 20-мегапиксельную инфракрасную камеру ночного видения, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и фронтальную камеру на 32 МП, что позволяет получать качественные снимки в разных условиях — от полной темноты до открытых пространств.

Смартфон имеет степень защиты IP68/IP69K и выдерживает падения, а также рассчитан на работу при температуре от -20°C до 55°C. Это делает V Max LR подходящим для эксплуатации в промышленности, полевых исследованиях, путешествиях и экстремальных условиях.