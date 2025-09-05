Берлинская выставка IFA (Innovation For All) остаётся одной из главных площадок для презентации новых технологий. Она проходит ежегодно и собирает ведущие мировые компании, чтобы показать свежие устройства — от смартфонов и планшетов до необычных гаджетов с искусственным интеллектом.

Хотя IFA традиционно не считается самым крупным мероприятием Европы для индустрии смартфонов, выставка стабильно привлекает внимание. В 2025 году она снова оправдала ожидания: наряду с новыми телефонами посетители увидели премьеры планшетов, умных аксессуаров и даже устройств, о которых ещё пару лет назад можно было только мечтать.





Конкуренция была напряжённой, ведь на стендах блистали такие гиганты, как Samsung. Но, несмотря на плотное внимание к корейскому бренду, другие компании тоже смогли заявить о себе. Мы собрали десять самых ярких продуктов IFA 2025, которые заслужили место в списке лучших новинок выставки.

Samsung Galaxy S25 FE: «народный» флагман

Samsung представила Galaxy S25 FE, и это устройство сразу оказалось в центре внимания. Модель позиционируется как «фан-версия» флагманской линейки Galaxy S25, но на практике многие эксперты и пользователи считают её полноценным флагманом.





По традиции серия FE берёт всё лучшее от старших моделей и делает устройство более доступным. Galaxy S25 FE получил чип Exynos 2400 вместо Snapdragon 8 Elite, камеры с меньшим количеством мегапикселей и 8 ГБ оперативной памяти. Но главное — цена $649, что делает его одной из самых выгодных покупок года.

Смартфон более чем справляется с повседневными задачами, а 100-кратный зум, которым многие всё равно не пользуются, большинству и не нужен. Galaxy S25 FE — это компромисс, который не ощущается компромиссом.





Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: тонкий гигант для работы и творчества

На другом конце продуктовой линейки Samsung стоит Galaxy Tab S11 Ultra — огромный планшет с 14,6-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X (120 Гц, разрешение 2960×1848). Несмотря на размеры (326,3 × 208,5 мм), толщина устройства всего 5,1 мм — меньше, чем у Galaxy S25 Edge.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9400+, объём оперативной памяти начинается с 12 ГБ (до 16 ГБ), а хранилище — от 256 ГБ до 1 ТБ.





Главный акцент сделан на ИИ-функции. Пользователи могут рисовать на экране стилусом S Pen, а алгоритмы дорисуют и дополнят эскиз. Gemini Live помогает распознавать объекты и решать задачи прямо с экрана камеры.

Благодаря обновлённому режиму DeX планшет легко превращается в рабочую станцию, подходящую для написания текстов, рисования и многозадачной работы. Цена модели — от $1200.

Govee Permanent Outdoor Lights Prism: свет для улицы нового поколения

Компания Govee представила уникальную систему уличного освещения Permanent Outdoor Lights Prism. В отличие от обычных гирлянд, в каждой лампе здесь используется сразу три LED-зоны. Они создают не просто градиент, а перекрывающиеся цветовые эффекты с яркими переходами и насыщенными оттенками.

Лампы выдерживают экстремальные температуры, защищены по стандарту IP68 от воды и пыли и заключены в огнестойкий корпус. Каждая точка излучает до 60 люмен, а количество доступных комбинаций исчисляется миллионами.

Доступны комплекты длиной 30, 45 и 60 метров, а система идеально подходит и для праздничного оформления, и для постоянного использования.

Samsung Galaxy Tab S11: компактная альтернатива Ultra

Для тех, кому нужен планшет поменьше, компания выпустила Galaxy Tab S11. Устройство оснащено 11-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560×1600, процессором Dimensity 9400+, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем от 128 до 512 ГБ.

Несмотря на более компактный размер и одну камеру вместо двух, планшет сохранил почти все функции старшей модели, включая интеграцию с Gemini Live и поддержку стилуса S Pen.

Цена стартует с $980.

Acer Chromebook Plus Spin 514: ChromeOS с ИИ

Acer вернула интерес к Chromebook, представив модель Spin 514. Устройство оснащено процессором MediaTek Kompanio Ultra 910, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Главная фишка — поддержка ИИ-функций прямо на устройстве: удаление объектов с фото, интеллектуальная группировка вкладок, генерация текста. В комплекте идёт подписка Google AI Pro на 12 месяцев.

Батарея обеспечивает до 17 часов работы, а шарнир позволяет откидывать экран на 360°, превращая ноутбук в планшет.

Amazfit T-Rex 3 Pro: смарт-часы для экстремалов

Amazfit T-Rex 3 Pro — это прочные смарт-часы с AMOLED-экраном до 3000 нит яркости и водозащитой 10 ATM.

Большая модель на 48 мм работает до 25 дней на одном заряде, меньшая на 44 мм — до 19 дней. Даже при активном использовании часы выдерживают неделю автономной работы.

Функции включают офлайн-карты, GPS-навигацию и голосового ИИ-помощника. Цена ещё не объявлена, но модель явно нацелена на путешественников и спортсменов.

DOOGEE V Max Play: смартфон-проектор с гигантской батареей

DOOGEE показала уникальный смартфон V Max Play, который сочетает защищённый корпус, огромную батарею на 20 500 мА·ч и встроенный проектор.

Устройство может проецировать картинку 480p на любую поверхность — стену палатки, скалу или экран на даче. Динамик на 130 дБ и встроенный фонарь на 1200 люмен делают смартфон пригодным и для вечеринок, и для экстренных ситуаций.

Работает устройство на Android 15, поддерживает Wi-Fi 6E, быструю зарядку 80 Вт и обратную беспроводную зарядку. Старт продаж — октябрь, цена $770.

Belkin BoostCharge Retractable Car Charger 75W: зарядка с выдвижным кабелем

Belkin удивила необычной автомобильной зарядкой на 75 Вт. Она оснащена портами USB-C и USB-A, а также встроенным выдвижным кабелем длиной 75 см.

Этого хватает для зарядки даже ноутбуков или консолей в дороге. Основной кабель поддерживает до 60 Вт мощности.

Anker Prime Power Bank 26K 300W: энергия для всех устройств

Anker представила внешний аккумулятор с ёмкостью 26 250 мА·ч и максимальной мощностью 300 Вт. Два порта USB-C обеспечивают зарядку до 140 Вт каждый, а USB-A — 22,5 Вт.

Power Bank можно зарядить до 80 % всего за 35 минут с помощью двух кабелей USB-C. Это решение для тех, кому нужно питать сразу несколько ноутбуков и смартфонов.

EufyCam S4: гибридная камера для дома

Anker показала новую систему видеонаблюдения EufyCam S4. Она сочетает фиксированную 4K-камеру с углом обзора 130° и вращающуюся RTZ-камеру с разрешением 2K.

Обе камеры работают синхронно: фиксированная фиксирует движение, а RTZ отслеживает объект. Благодаря солнечной панели устройство может работать автономно.

Anker Soundcore Work AI Recorder: мини-диктофон с ИИ

Anker представила компактный диктофон Soundcore Work AI Recorder. Устройство диаметром менее дюйма крепится к одежде с помощью магнита и весит всего 10 граммов.

Запись включается лёгким касанием, а двойное касание позволяет выделить важный фрагмент.

Работает гаджет до 8 часов от батареи и до 32 часов с подзарядкой от док-станции. В основе — GPT-4.1, с последующим обновлением до GPT-5.

SwitchBot AI Pet: виртуальные питомцы

SwitchBot показала линейку AI Pet (серия KATA Friends) — роботов-компаньонов, которые заменяют живых питомцев. Модели Нико и Ноа используют встроенные LLM-модели, чтобы учиться и адаптироваться к хозяину.

Они не требуют ухода, совместимы с разными сценариями жизни — от квартир с запретом на животных до людей с ограниченными возможностями.

И, главное, они выглядят по-настоящему мило.