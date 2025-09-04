На выставке IFA 2025 компания Govee показала несколько новых продуктов для умного освещения, включая две потенциальные отраслевые новинки.

Govee TV Backlight 3 Pro





Первое в индустрии устройство с HDR-тройной камерой для точного захвата цветов с экрана телевизора (динамический диапазон 105 дБ).

Обновлённая световая лента LuminBlend с высокоплотными светодиодами, на 30% ярче предыдущих моделей.

AI-система смешивания цветов автоматически настраивает баланс белого и насыщенность.

Govee Permanent Outdoor Lights Prism

Третье поколение постоянных уличных светильников с тройным цветовым эффектом и динамическим оптическим дизайном, позволяющим плавно смешивать зоны света без наложения.

Поддержка 16 миллионов «реалистичных» цветов и плавных градиентов.

Защита от погодных условий: рейтинг IP68, огнестойкие материалы, защита от UV, рабочая температура от -30 до 140 °F.

Другие анонсы Govee включают Curtain Light Pro, Star Light Projector (Nebula), Christmas Sparkle String Lights и Pendant Light — все совместимы с Matter.





TV Backlight 3 Pro и Prism появятся в продаже в конце сентября, Curtain Light Pro будет доступен с 8 сентября. Цены на новые продукты пока не раскрыты.