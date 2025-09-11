Компания TCL представила масштабную экспозицию на выставке IFA 2025. Центральное место заняли премьеры в области дисплейных технологий, умной бытовой техники с искусственным интеллектом, мобильных устройств и концепция умного дома NXTHOME. Экспозиция была оформлена в спортивной тематике, символизируя стремление компании объединять людей и создавать новые впечатления через технологии и спорт.

Инновации в дисплеях и аудиотехнике

Главным дебютом стал телевизор TCL C9K Премиум QD-Mini LED с панелью CrystalGlow WHVA и акустикойAudio by Bang & Olufsen. Он сочетает OLED-контрастность, высокую яркость и расширенную цветопередачу с энергоэффективностью Mini LED-подсветки.





Компания также показала игровой монитор TCL 57R94 QD-Mini LED с двойным 4K-разрешением и широкими возможностями для многозадачности.

В аудиосегменте TCL совместно с Dolby представила систему Z100 Wireless Free Sound Speaker, совместимую с Dolby Atmos FlexConnect. Кроме того, компания анонсировала поддержку нового стандарта Dolby Vision 2 на своих телевизорах.





Умный дом и искусственный интеллект

Ключевой акцент был сделан на ИИ-платформе Turing (Eagle Lab), которая персонализирует работу техники TCL. Среди новинок:

кондиционер FreshIN Plus с функциями AI Health, голосовым управлением и системой QuadruPuri,

с функциями AI Health, голосовым управлением и системой QuadruPuri, линейки кондиционеров VoxIN, BreezeIN и SaveIN ,

холодильник Free Built-in с технологией T-Fresh,

с технологией T-Fresh, стирально-сушильная пара SuperDrum с Wi-Fi и автоматической дозировкой моющих средств.

Отдельного внимания заслужил первый в мире модульный робот-компаньон TCL AiMe, оснащённый «живой» мимикой, ИИ-интерфейсом и функциями управления умным домом.





Премьера концепции NXTHOME

На выставке состоялась мировая премьера концепции умного дома NXTHOME, объединяющей бытовую технику, решения для развлечений и коллаборации с брендами Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 и Alcantara. Концепция демонстрирует, как технологии TCL интегрируются в искусство повседневной жизни — от кухни и гостиной до игровой зоны и спальни.

Победы TCL на IFA 2025

На выставке IFA 2025 состоялась премьера премии IFA Innovation Awards, посвящённой технологиям, которые формируют будущее умного образа жизни. Компания TCL отличилась тремя победами и двумя почётными наградами в категориях «Умные устройства», «Аудиотехника» и «Игровые мониторы». Смартфон TCL NXTPAPER 60 Ultra стал победителем в номинации «Лучшая технология для пользы общества» за дисплей нового поколения с защитой зрения, планшет TCL NXTPAPER 11 Plus получил почётную награду, а AR-очки RayNeo X3 Pro были удостоены награды в категории «Перспективные технологии» за экосистему на базе ИИ и мультимодальное взаимодействие. Беспроводная акустическая система TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker и монитор 32R84 QD-Mini LED завоевали награды в категориях «Лучшая аудиотехнология» и «Лучшее решение для игр и ПК».





Компания также получила три золотые награды на международной премии за технологические инновации в продуктах (GPTI Awards). Телевизор TCL C8K QD-Mini LED был отмечен за революционный дизайн без видимых рамок, стирально-сушильная пара SuperDrum — за инновационную конструкцию барабана, обеспечивающую бережную стирку при меньшем расходе воды, а кондиционер FreshIN Plus — за энергосберегающие технологии на базе ИИ, снижающие потребление энергии до 37%.

Эти награды охватывают ключевые категории продукции TCL и подтверждают глобальное лидерство компании и её технологическую мощь в индустрии потребительской электроники. TCL продолжит предлагать решения для умной жизни, предлагая пользователям по всему миру ещё более яркие и захватывающие впечатления.