Компания TCL анонсировала на выставке CES 2026 свою новую флагманскую линейку телевизоров X11L. В серию вошли модели с диагональю 75, 85 и 98 дюймов, а стартовая цена начинается с 7000 долларов. Главной особенностью новинок стала фирменная технология SQD-Mini LED нового поколения, призванная вывести яркость, точность цветопередачи и контрастность на уровень выше предыдущих решений.

Телевизоры X11L оснащены системой Deep Color System, которая объединяет квантовые точки Super Quantum Dots, ультрасовременный цветовой фильтр CSOT UltraColor и новый алгоритм очистки цвета. По заявлению TCL, такое сочетание позволяет добиться 100-процентного охвата цветового пространства BT.2020. Дополняет картину панель WHVA 2.0 Ultra Panel с широкими углами обзора, статической контрастностью 7000:1 и антибликовым дизайном ZeroBorder.

По данным производителя, новая панель поддерживает до 20 000 зон локального затемнения и обеспечивает пиковую яркость до 10 000 нит, что делает X11L одним из самых ярких телевизоров на рынке. Для улучшения глубины чёрного и снижения ореолов вокруг ярких объектов используется обновлённая система Halo Control System. В её основе — 26-битный контроллер подсветки, который более точно управляет яркостью и деталями в тенях по сравнению с предыдущими моделями.

За обработку изображения отвечает усовершенствованный процессор TSR AI. Он в реальном времени с помощью алгоритмов искусственного интеллекта оптимизирует чёткость, контраст, цвет, плавность движения и масштабирование. Телевизоры работают под управлением Google TV и поддерживают голосовое взаимодействие с ИИ Gemini. Также предусмотрено управление голосом без использования пульта и пульт с подсветкой и функцией push-to-talk.

Игровые возможности X11L включают поддержку 4K-разрешения при частоте 144 Гц, технологии AMD FreeSync Premium Pro и автоматический игровой режим. Функция Game Accelerator 288 обеспечивает более плавную картинку с переменной частотой обновления. Все четыре HDMI-порта соответствуют стандарту HDMI 2.1, что гарантирует совместимость с современными консолями и видеокартами.





Аудиосистема телевизоров настроена специалистами Bang & Olufsen. Также поддерживается технология Dolby Atmos FlexConnect, позволяющая расширить звуковую систему с помощью беспроводных сабвуферов и тыловых колонок.

Все модели серии X11L отличаются тонким корпусом толщиной всего 0,8 дюйма, встроенной системой управления кабелями и поддержкой настенного крепления. Дополнительно TCL предлагает режим Art Mode и галерею Art Gallery, благодаря которым телевизор может выполнять роль декоративного элемента интерьера, когда не используется по назначению.

Линейка X11L позиционируется TCL как самая технологически продвинутая на сегодняшний день. Стоимость 75-дюймовой модели составляет 70000 долларов, версия с диагональю 85 дюймов оценена в 8000 долларов, а 98-дюймовый телевизор будет стоить 10 000 долларов.