Компания Govee выпустила новое устройство для умного дома — Goveelife Smart Plug Outlet Extender. Это компактный сетевой адаптер, совмещающий шесть розеток, два USB-порта и встроенную RGB-подсветку в одном настенном блоке. Устройство уже доступно по цене $36,99.

Устройство представляет собой 8-в-1 адаптер: две розетки управляются через приложение, а четыре постоянно активные расположены по бокам, обеспечивая три рабочие поверхности для подключения техники. Также предусмотрены порты USB-C и USB-A. Производитель отмечает, что розетки расположены с учётом габаритов адаптеров, чтобы они не перекрывали друг друга — частая проблема у обычных удлинителей.

Встроенная умная подсветка может использоваться как ночник или декоративная подсветка с 15 цветовыми эффектами. Управление доступно через приложение Govee Home, а также при помощи голосовых ассистентов Alexa и Google Assistant. Есть поддержка таймеров и расписаний.

Корпус адаптера выполнен с рейтингом пожарозащиты 5VA и оснащён защитой от скачков напряжения и перегрузок, что делает устройство безопасным даже при подключении большого количества приборов.

Хотя новинка не является самым инновационным продуктом Govee, Smart Plug Outlet Extender может стать одним из самых полезных аксессуаров для умного дома благодаря своей функциональности и доступной цене. Пока устройство продаётся только в США, информации о международных поставках нет.



