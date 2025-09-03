Acer анонсировала премиальный конвертируемый Chromebook Plus Spin 514 — первый ноутбук компании на базе процессора MediaTek Kompanio Ultra с интегрированным NPU. Устройство объединяет энергоэффективную производительность с поддержкой ИИ, длительное время работы от аккумулятора и прочный корпус. Также компания показала два новых настольных решения — Chromebox CXI6 и Chromebox Mini CXM2.

Chromebook Plus Spin 514: первый Acer с MediaTek Kompanio Ultra

Модель Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) получила процессор MediaTek Kompanio Ultra с производительностью до 50 TOPS для задач искусственного интеллекта. Чип поддерживает генеративный ИИ, автоматизацию рабочих процессов и офлайн-функции. За графику отвечает GPU Arm Immortalis-G925 MC11. Автономность устройства достигает 17 часов.





Ноутбук оснащён 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением WQXGA+ (2800×1800) или WUXGA (1920×1200), защитным стеклом Corning Gorilla Glass и антибликовым покрытием. Устройство весит 1,36 кг при толщине 15,5 мм.

Конвертируемая конструкция с шарниром на 360 градусов позволяет использовать ноутбук в режимах планшета, дисплея и «палатки». Модель соответствует военному стандарту MIL-STD 810H и выдерживает падения с высоты до 122 см.





Для работы с рукописными заметками поддерживаются стилусы USI 2.0. Встроенные ИИ-функции включают умную группировку вкладок и файлов, редактирование изображений и быстрый доступ к инструментам через клавишу Quick Insert.

Также доступна бесплатная подписка Google AI Pro на 12 месяцев с доступом к расширенным моделям Gemini, Flow и NotebookLM, а также 2 ТБ облачного хранилища.





Возможности для связи и мультимедиа

Модель оснащена Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, двумя портами USB-C и опциональной подсветкой клавиатуры. Видеосвязь поддерживает веб-камера 5 Мп или Full HD с инструментами на базе ИИ: шумоподавлением, автоулучшением изображения и фоном blur. Для звука используются стереодинамики с DTS.

Новые Chromebox CXI6 и Mini CXM2

Помимо ноутбука, Acer показала два стационарных решения на ChromeOS.





Chromebox CXI6 : компактный, но производительный вариант на базе процессоров Intel Core до 7 150U. Поддерживает до четырёх независимых мониторов через HDMI и USB-C. Имеет пять портов USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E и LAN 2,5G.

: компактный, но производительный вариант на базе процессоров Intel Core до 7 150U. Поддерживает до четырёх независимых мониторов через HDMI и USB-C. Имеет пять портов USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E и LAN 2,5G. Chromebox Mini CXM2: сверхкомпактное решение с безвентиляторной системой охлаждения и процессором Intel Core 3 N350. Поддерживает до трёх мониторов, оснащён пятью USB 3.2 Gen 2, USB-C и HDMI.

Обе модели можно закрепить с помощью VESA-крепления и дополнительно защитить замком Kensington.

Доступность и цены