Компания Lenovo анонсировала Chromebook Plus i 15 — ноутбук на базе ChromeOS с диагональю экрана 15,3 дюйма, ориентированный на пользователей, которым важен крупный дисплей и длительное время работы от батареи. Ожидается, что цена устройства начнётся с 470 долларов, а продажи стартуют во втором квартале 2026 года.

Chromebook Plus i 15 оснащается процессором Intel Core i3-N355 и работает под управлением ChromeOS со встроенными функциями Google AI. В стандартной конфигурации ноутбук предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель UFS объёмом 128 или 256 ГБ. За графику отвечает интегрированное решение Intel UMA.

Экран устройства представляет собой 15,3-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920 × 1200 пикселей, соотношением сторон 16:10 и яркостью 400 нит. Также будет доступна версия с сенсорным дисплеем, частотой обновления 120 Гц и полным охватом цветового пространства sRGB. За звук отвечают два динамика мощностью по 2 Вт с настройкой от Waves.

Ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 65 Вт·ч, который, по заявлению Lenovo, обеспечивает до 11 часов автономной работы при обычном использовании. В числе дополнительных особенностей — полноразмерная клавиатура с цифровым блоком, сканер отпечатков пальцев и 5-мегапиксельная веб-камера с физической шторкой для защиты приватности.

Из беспроводных интерфейсов поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Набор портов включает два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, слот для карт microSD и аудиоразъём для наушников. Chromebook Plus i 15 будет доступен в цветах Cosmic Blue и Luna Grey, а также соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H.



