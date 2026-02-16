Apple готовит более доступную версию MacBook для студентов и корпоративных клиентов — и выбор цвета может стать её главным рекламным приёмом. Компания тестировала светло‑жёлтый, светло‑зелёный, синий и розовый варианты вместе с классическим серебристым и тёмно‑серым; в продаже, по слухам, ноутбук появится по цене $699-$799 и получит чип, сонаследованный с iPhone (возможно, A18 Pro), а корпус останется алюминиевым благодаря новому способу штамповки.

Цена и дата выхода бюджетного MacBook

Возможный ценник $699-$799 ставит новую модель между Chromebook и привычными MacBook Air: она будет дороже многих учебных Windows‑ и Chrome‑ноутбуков, но заметно дешевле нынешних моделей Mac на M‑серии. Источники ожидают анонса в марте — сигнал, что Apple хочет успеть к весеннему сезону покупок и корпоративным закупкам к новому учебному году.

Чем бюджетный MacBook будет отличаться

Судя по утечкам, Apple жертвует частью аппаратной начинки, но не ощущением бренда. Ключевые характеристики, которые обсуждают в индустрии:

Цена: $699-$799 (ориентировочно)

Чип: ARM‑процессор семейства A (упоминается A18 Pro)

Корпус: алюминиевая оболочка с новой технологией производства

Цвета: тестировались светло‑жёлтый, светло‑зелёный, синий, розовый, серебристый и тёмно‑серый — финальная палитра сократится

Компромиссы: вероятно упрощённый дисплей, ограниченное число портов и упрощённые конфигурации памяти/хранилища

Применение A‑серии даст хорошую автономность и низкую температуру работы, но в обмен можно ожидать ограничений по объёму оперативной памяти и некоторым рабочим сценариям, где сейчас лидируют M‑чипы. Для Apple это простой способ удержать маржу и ускорить массовое производство — процессоры iPhone уже налажены на крупные объёмы.

Кому это выгодно и кто потеряет

Выигрывают в первую очередь покупатели, ищущие узнаваемый Mac‑опыт по цене ближе к классу «учебный ноутбук». Для школ, университетов и корпоративных департаментов это удобный инструмент унификации на macOS без ценника MacBook Air/Pro.





Проигравшие — производители бюджетных Windows‑ноутбуков и Chromebooks: большинство массовых моделей продаются в диапазоне $200-$500, но для многих образовательных покупок разрыв между $500 и $700 был критичен. Появление узнаваемого бренда с macOS в районе $700 теоретически вытеснит часть закупок Windows/Chrome в сегменте, где важна «имиджевая» составляющая.

Также рискуют поставщики чипов x86 в сегменте недорогих ПК — если Apple масштабно начнёт выпускать ARM‑модели ценой около $700, это создаст давление на производителей, зависящих от Intel и AMD в средней ценовой категории.

Что может пойти не так

Главный риск для Apple — восприятие «урезанного» Mac как второго сорта. Если модель будет заметно слабее во многопоточных задачах или ограничена по памяти, корпоративные и продвинутые пользователи откажутся, а массовый покупатель может предпочесть дешёвый Chromebook ради базовых задач и цены.

Ещё один вопрос — каннибализация: как новая модель впишется в линейку MacBook Air и 13/14‑дюймовых MacBook с M‑чипами, особенно если корпуса и дизайн будут похожи. Apple придётся аккуратно выстроить позиционирование, чтобы не подрезать продажи более дорогих ноутбуков.

Остаётся открытым, какие цвета попадут в релиз и насколько агрессивно Apple будет продвигать этот продукт: яркий корпус — это карточный ход, но цена и платформа определят судьбу модели.