Samsung официально представила новый смартфон Galaxy S25 FE, но без отдельного мероприятия Unpacked — устройство было показано онлайн. Это 6,7-дюймовый смартфон среднего уровня в линейке Galaxy, который не поражает воображение, но и не разочарует. Главная хорошая новость — цены остались на уровне прошлогодней модели.

Galaxy S25 FE оснащён 6,7-дюймовым FHD+ Dynamic AMOLED 2X экраном с поддержкой частоты обновления до 120 Гц и технологией Vision Booster, которая делает изображение ярче и удобнее для восприятия.





Смартфон работает на чипсете Exynos 2400, дополняемом 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128, 256 или 512 ГБ. Карты microSD, как и прежде, не поддерживаются. В отличие от обычного Galaxy S25, который имеет 12 ГБ ОЗУ, Fan Edition здесь немного уступает.

Камеры:

– основная на 50 Мп с оптической стабилизацией,

– сверхширокоугольная на 12 Мп,

– телеобъектив на 8 Мп с трёхкратным оптическим и до 30-кратного цифрового зума,

– фронтальная камера на 12 Мп (улучшение по сравнению с 10 Мп у предшественника).





Благодаря ProVisual Engine улучшено качество ночной съёмки, HDR-видео и редактирование фото. Поддерживаются функции Generative Edit (удаление объектов на фоне), Portrait Studio (создание аватаров), Instant Slow-mo и другие ИИ-инструменты.

Батарея стала немного больше — 4900 мА·ч против 4700 мА·ч у S24 FE. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт (до 65% за полчаса) и беспроводная 15 Вт. Зарядное устройство в комплекте не поставляется.





Смартфон стал тоньше — 7,4 мм против 8 мм у предшественника, весит 190 граммов. Доступные цвета: чёрный, тёмно-синий, голубой и белый. Корпус соответствует стандарту IP68 — защита от воды и пыли.

Galaxy S25 FE стал первым смартфоном линейки Galaxy с оболочкой One UI 8 на базе Android 16. Здесь реализованы новые ИИ-функции: Gemini Live для анализа картинки с камеры, Now Bar и Now Brief для уведомлений и персонализированных подсказок, Circle to Search и расширенные инструменты безопасности Knox.





Стоимость смартфона стартует с $650 — столько же стоил и Galaxy S24 FE. Продажи начинаются уже сегодня, а покупатели получат шесть месяцев бесплатного доступа к Gemini Advanced.

Galaxy S25 FE делает акцент на интеграцию ИИ, чуть улучшает характеристики и сохраняет доступную цену, оставаясь привлекательным выбором для тех, кто хочет новый Galaxy, но без переплаты за флагман.