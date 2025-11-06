Компания vivo объявила о скором старте продаж новой флагманской серии смартфонов X300 на российском рынке. С 10 ноября пользователям будут доступны две модели — vivo X300 и vivo X300 Pro. Основной акцент в новых устройствах сделан на мобильную фотографию, высокую производительность и обновлённую операционную систему OriginOS 6.

Главной особенностью серии стала камера: X300 Pro получила 200-мегапиксельный телефото-модуль, а X300 — 200-мегапиксельную основную камеру. Обе модели работают на базе чипа Dimensity 9500 и фирменного графического процессора Blueprint V3+, обеспечивающих съёмку 4K-видео и усовершенствованную работу нейронных алгоритмов.

Флагманская версия оснащена 85-мм 200-Мп телефото-камерой с апертурой f/2.67 и сенсором HPB, разработанным совместно с Samsung. Основной модуль построен на сенсоре LYT-828 (в сотрудничестве с Sony) и поддерживает технологию VCS 3.0 для улучшенной цветопередачи. Смартфон способен записывать портретное 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду.

Устройство получило корпус толщиной 7,99 мм, дисплей 6,78 дюйма с закруглёнными краями и аккумулятор ёмкостью 6510 мА·ч с поддержкой быстрой 90-Вт зарядки и беспроводной зарядки.

Более компактная модель ориентирована на пользователей, ценящих портативность и креативные возможности. X300 оснащён 200-Мп основной камерой с сенсором HPB и телефото-модулем LYT-602 с поддержкой технологии VCS.





Устройство получило 6,31-дюймовый плоский дисплей, весит 190 г и имеет толщину 7,95 мм. Аккумулятор — 6040 мА·ч с аналогичной поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

Обе модели работают под управлением OriginOS 6 с обновлённым интерфейсом, функцией Origin Smooth Engine для оптимизации производительности и инструментами vivo Office Kit и vivo Security. Компания обещает 5 лет обновлений ОС и 7 лет обновлений безопасности.

Серия X300 оснащена LTPO 8T-дисплеем с яркостью до 2000 нит и частотой ШИМ-диммирования 2160 Гц. Смартфоны защищены по стандартам IP68 и IP69, поддерживают ультразвуковое 3D-сканирование отпечатков пальцев и получили усовершенствованную систему охлаждения.

Смартфоны серии X300 будут доступны в следующих конфигурациях и цветах:

vivo X300 12/256 ГБ — таинственный чёрный, воздушный голубой, розовый жемчуг

vivo X300 16/512 ГБ — таинственный чёрный, воздушный голубой, алый бархат

vivo X300 Pro 16/512 ГБ — таинственный чёрный, песчаный бархат

Продажи стартуют 10 ноября на площадках Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и DNS.