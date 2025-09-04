Компания Anker на выставке IFA 2025 анонсировала обновлённую линейку Prime. В неё вошли самый быстрый на сегодня пауэрбанк Anker Prime Power Bank (26k, 300W), компактное GaN-зарядное устройство, док-станция 14-в-1 и беспроводная станция для трёх устройств.

Anker Prime Power Bank: мощность до 300 Вт

Главная новинка — пауэрбанк Anker Prime Power Bank (26k, 300W) ёмкостью 26 250 мА·ч (99,75 Вт·ч), которая соответствует авиастандартам. Устройство оснащено двумя двунаправленными USB-C (до 140 Вт каждый) и USB-A на 22,5 Вт. Общая мощность достигает 300 Вт, чего хватает для одновременной зарядки двух ноутбуков и смартфона.





Пауэрбанк поддерживает до 250 Вт входной мощности через два адаптера USB-C PD 3.1 по 140 Вт. По данным Anker, это позволяет зарядить его с нуля до 80 % всего за 35 минут. Также возможна зарядка через фирменную базу Anker Prime Charging Base (150 Вт по pogo-pin контактам). База продаётся отдельно, её стоимость и дата начала продаж пока не раскрыты.

Устройство оснащено дисплеем с отображением нагрузки на каждом порте. Параметры можно контролировать и через фирменное приложение. Габариты новинки — 159,9 × 38 × 62,7 мм. В продажу пауэрбанк поступит 25 сентября, цену компания пока не назвала.





Anker Prime Docking Station: 14 портов и поддержка трёх дисплеев

Док-станция Anker Prime Docking Station получила 14 интерфейсов: USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet, аудиоразъёмы, а также слоты для SD и microSD. Все USB-C поддерживают быструю зарядку и передачу данных до 10 Гбит/с.

Станция позволяет подключить сразу три монитора (8K / 4K / 4K) к ноутбукам на macOS и Windows. На корпусе расположен дисплей, отображающий мощность, статус передачи данных, сигнал дисплея и температуру. Управлять подключениями можно через фирменное приложение для ПК.





Стоимость модели — $299,99 / €349,99 / £299,99. Продажи начнутся 5 сентября.

Anker Prime Charger: компактнее и умнее

Новый сетевой адаптер Anker Prime Charger стал на 43% меньше фирменного зарядника Apple на 140 Вт. Все три USB-C порта поддерживают до 140 Вт, но суммарная мощность ограничена 210 Вт (140 Вт + 35 Вт + 35 Вт).





Адаптер оснащён дисплеем, где отображаются характеристики каждого порта. Также доступен контроль через приложение Anker. Вилка складывается для удобства переноски. Продажи стартуют 25 сентября по цене $149 / €129.

Anker Prime Wireless Charging Station: три устройства одновременно

Станция беспроводной зарядки Anker Prime Wireless Charging Station рассчитана на смартфоны с поддержкой Qi2 (25 Вт), Apple Watch (5 Вт) и AirPods (5 Вт). Для снижения нагрева используется активное охлаждение, которое удерживает температуру поверхности ниже 36 °C. Это позволяет ускорить зарядку и продлить срок службы аккумуляторов.

Производитель заявляет уровень шума всего 29 дБ в рабочем режиме и почти бесшумный «ночной режим». Стоимость устройства не раскрыта, старт продаж намечен на 25 сентября.