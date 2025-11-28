EcoFlow представила новую внешнюю батарею Rapid Mag Qi2 Magnetic Power Bank ёмкостью 10 000 мА·ч. Модель поддерживает проводную и беспроводную зарядку, оснащена магнитным креплением в стиле MagSafe и встроенной подставкой. Новинка стала более доступной версией серии Rapid Mag.

Модель поддерживает стандарт Qi2 и обеспечивает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. В отличие от старшей версии с 25-ваттной скоростью Qi2.2, здесь используется более медленный режим, однако, по данным EcoFlow, разница минимальна: чтобы зарядить iPhone 16 до 50% от нуля, потребуется всего на восемь минут больше. На большинстве современных смартфонов Samsung скорость 15 Вт является максимальной, поэтому владельцы флагманов Galaxy — включая S25 Ultra — не теряют производительности.

При проводном подключении Rapid Mag Qi2 может выдавать до 36 Вт через порт USB-C. Устройство поддерживает сквозную зарядку: power bank и смартфон можно заряжать одновременно от одного адаптера. Вес модели составляет 220 г, толщина — 15,95 мм, поэтому батарея может оставаться на смартфоне, не утяжеляя его.

Основная особенность — встроенная подставка

Отличительная деталь новинки — металлическая подставка, которая складывается и фиксируется как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Она позволяет использовать смартфон для видеосвязи или просмотра контента во время зарядки. Даже без необходимости подзарядки подставка остаётся полезным элементом.

Вместо OLED-экрана, установленного в старшей модели серии, Rapid Mag Qi2 оснащён четырьмя светодиодными индикаторами уровня заряда.





На старте продаж power bank доступен на Amazon и в официальном магазине EcoFlow по цене $54,99 — это на $35 ниже стандартной розничной стоимости в $89,99. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужна практичная магнитная внешняя батарея без переплаты за дополнительные функции.